أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزير خارجية المغرب يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي عن سوريا

Google+ Print
وزير خارجية المغرب يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي عن سوريا وزير خارجية المغرب يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي عن سوريا

كتب : حسن حسين منذ 6 دقائق

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم، صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في زيارة للقاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ المقرر عقده مساء الغد، لبحث تطورات الأزمة السورية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، قد بدأ أمس سلسلة من اللقاءات من أجل التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ والتقى بالمسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، باعتباره عضوًا في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا التابعة لمجلس الجامعة العربية وذلك للتشاور في الأفكار والمقترحات والخطوات الواجب اتخاذها في الاجتماع الوزاري فيما يتعلق بالتعامل مع تطورات الأزمة السورية وتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر جنيف 2.

يشار إلى أن وزير خارجية المغرب وصل على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من كازابلانكا وكان في استقباله سفير المغرب بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة