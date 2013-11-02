وزير خارجية المغرب يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي عن سوريا

كتب : حسن حسين منذ 6 دقائق

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم، صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في زيارة للقاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ المقرر عقده مساء الغد، لبحث تطورات الأزمة السورية.

وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، قد بدأ أمس سلسلة من اللقاءات من أجل التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ والتقى بالمسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، باعتباره عضوًا في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا التابعة لمجلس الجامعة العربية وذلك للتشاور في الأفكار والمقترحات والخطوات الواجب اتخاذها في الاجتماع الوزاري فيما يتعلق بالتعامل مع تطورات الأزمة السورية وتهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر جنيف 2.

يشار إلى أن وزير خارجية المغرب وصل على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من كازابلانكا وكان في استقباله سفير المغرب بالقاهرة.