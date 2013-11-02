استنفار بالسكة الحديد لمواجهة مظاهرات الإخوان أثناء محاكمة المعزول

أكد المهندس حسين زكريا الفضالى رئيس هيئة السكك الحديدية، وجود حالة استنفار أمنى داخل الهيئة ومحطاتها لمواجهة مظاهرات أعضاء جماعة الإخوان المحظورة المتزامنة مع محاكمة المعزول محمد مرسى، يوم الاثنين بعد غد.

وقال الفضالى لـ"اليوم السابع" إنه سيتم مواجهة أى محاولات لتعطيل حركة القطارات أو تهديد حياة الركاب بكل حسم وفقا للقانون، بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، لافتا إلى أن جدول تشغيل حركة قطارات الوجه البحرى / القاهرة، سيسير بشكل طبيعى دون أى تغييرات بعد غد.

وأضاف الفضالى أنه حتى الآن لم ترد أى تعليمات إليه لتغيير جدول تشغيل القطارات العاملة، وأنه يعمل على خطوط سكة حديد الوجه البحرى 32 قطارا، فضلا عن 4 قطارات مميزة بين أسوان وقنا، مشدد على أن أى قرار يتم اتخاذه بشأن تشغيل القطارات يكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

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