محافظ الإسماعيلية يؤكد على سرعة رفع الإشغالات من الحدائق العامة

قام اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أعمال التطوير والتجميل التى يجرى تنفيذها بحديقتى الأندلس والدولية بنهاية شارع شبين، والتقاطع مع الطريق الدائرى، والتى يجرى رفع كفاءتها ونظافتها وتطهيرها من الحشائش والمخلفات واستكمال أعمال الإنارة والأرصفة.

وكان المحافظ قد أعطى تعليمات لرئيسى كل من حى ثان وحى ثالث للقيام بتكثيف أعمال النظافة والتطوير لهذه المناطق وتطويرها ورفع كفاءتها كما أكد على سرعة تنفيذ الإزالات الفورية، لجميع الإشغالات ورفعها من الحدائق العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين للحفاظ على هذه الحدائق باعتبارها متنفسا لجميع مواطنى الإسماعيلية، ومن أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمدخل مدينة الإسماعيلية ومنطقة جامعة قناة السويس ومجمع مواقف سيارات وأتوبيسات ركاب الأقاليم.