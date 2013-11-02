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"القصبي" يدعو المصريين للاقتداء بالرسول..ويستنكر عنف "الإخوان"

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"القصبي" يدعو المصريين للاقتداء بالرسول..ويستنكر عنف "الإخوان" "القصبي" يدعو المصريين للاقتداء بالرسول..ويستنكر عنف "الإخوان"

كتب : ميشيل عبدالله السبت 02-11-2013 17:49

أصدر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وشيخ المشايخ، بيانًا دعا فيه جموع المصريين بالاقتداء بالرسول الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، في ذكرى العام الهجري الجديد، والذي تحتفل به مساءً بحضوره ووزير الأوقاف ومندوب عن الرئيس.

وأشار، في بيانه، إلى أن الطرق الصوفية ستحتفل بموكب حاشد للطرق في الثاني من محرم بتلك المناسبة، وأضاف أنه "يجب على المصريين الهجرة من الحقد والحسد إلى الحب والتسامح والهجرة ومن الهدم إلى البناء، وأن نستعد لتغيير الحال إلى حال أفضل، وأن ننتقل من مكان إلى آخر مناسب لمصر".

وأكد على ضرورة تغيير سلوكايتنا، وأن تعيد تلك الفئة التي تنتمي إلى دول خارجية وليس انتماؤها إلى تراب هذا الوطن، ومراجعة أفكارها بما يخدم الوطن، مشيرًا إلى رفضه لسياسة طلاب الجماعة المحظورة في هدم المنشآت، وخاصة الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء، لأن ذلك يعد تخريبًا في مصر ومن يخرب في مصر عليه أن يتجنس بجنسيات الدول التي تعادي مصر، مؤكدًا أن ذكرى العام الهجري الجديد تدعونا إلى الاعتماد على الذات وتصحيح علاقتنا مع المولى عز وجل.

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