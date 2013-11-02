أسامة سرايا مستشاراً إعلامياً لمجموعة شركات "أونست"

كشفت مصادر موثوقة عن توصل مجموعة شركات أونست المملوكة لرجل الأعمال إكرامى الصباغ وآخرون، مع الكاتب الصحفى أسامة سرايا الرئيس الأسبق لتحرير جريدة الأهرام، لتولى منصب مستشار للقطاع الإعلامى والصحفى، وسيقوم بالإشراف العام على إصدار جريدة أونست التى يرأس تحريرها الصحفى سامى خليفة.

كما سيتولى سرايا مهمة الإشراف على المضمون الإخبارى والبرامجى لمجموعة قنوات أونست التى يرأسها المخرج يحيى ممتاز.

كان مرجحاً أن يتولى الكاتب أسامة سرايا منصب رئيس تحرير جريدة أونست فقط، لكنه تحفظ على الأمر لأسباب لم تعلن حتى الآن، واكتفى بالعمل مستشارًا إعلامياً مع وضع اسمه على الترويسة الخاصة بالجريدة قريبا.

من جانبه، قال الكاتب الكبير أسامة سرايا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى بالفعل مفاوضات مع إكرامى الصباغ لتولى منصب المستشار الإعلامى لجريدة وقنوات أونست لكنه مازال يفكر فى الأمر ولم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن، إلا أن هناك نية للتعاون فيما يخص المشروعات الإعلامية فقط وليس المجموعة الاستثمارية كلها.

وتضم مجموعة شركات أونست 4 شركات هى: أونست للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، وجريدة أونست وموقع إلكترونى لها، وأونست للحلول الإعلامية «3 قنوات فضائية»، وأونست للاستيراد والتصدير، ويقسم رأسمالها بالتساوى على ماجد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووجدى العربى، المدير العام، ومحمود رجب، المدير التنفيذى، بالإضافة لإكرامى الصباغ، بنسب متساوية تبلغ 25%.

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