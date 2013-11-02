أطباء أطفال: التطعيم من سن سنة يقوى المناعة ضد "الغدة النكافية"

قال أطباء الأطفال الاستشاريون "إن التطعيم الإجبارى للأطفال من سن سنة إلى سنة ونصف، كاف لإعطاء المناعة المطلوبة لدرجة 70% من مرض الغدة النكافية، مشيرين إلى أنه فى حالة ظهور المرض، فإنه لا يشكل أى خطورة فى السن الصغيرة".

وأوضحوا أن العلاج يكون بالمسكنات ومخفضات الحرارة والراحة التامة، مؤكدين أنه لا داعى للقلق على الإطلاق من أعراض المرض، وأن الإصابة به تعطى مناعة 100% للطفل.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء "إن الغدة النكافية مرض فيروسى بسيط ولا يدعو للقلق، حيث إن الوقاية منه تتطلب فقط تغطية الفم والأنف بمنديل عند العطس أو الكحة وغسيل الأيدى جيدا بالماء والصابون، فضلا عن عدم مشاركة الغير فى أدوات الطعام أو فرشاة الأسنان أو الفوط، وتطهير الأسطح التى يتم ملامستها بشكل مستمر مثل لعب الأطفال ومقابض الأبواب والمقاعد".

يشار إلى أن الغدة النكافية من أشهر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأطفال وتثير قلق الأمهات، وتصيب غالبا الأطفال فى المرحلة العمرية من 5 إلى 15 سنة، وتنتقل عن طريق الرزاز وتتراوح فترة الحضانة للمرض بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وتبدأ درجة الحرارة فى الارتفاع بعد أربعة أيام من الإصابة بالمرض، ثم يبدأ المريض فى الشكوى بألم شديد فى منطقة ما حول الأذن أو الأذنين، وهذا الألم يزيد مع المضغ أو حركة الفكين، وتبدأ الغدة فى الانتفاخ سواء كانت على جهة واحدة أو على الجهتين، وتتميز انتفاخ الغدة فى أنها تبدأ فى الزاوية خلف الأذن وتكون مؤلمة وتستمر من يومين إلى 3 أيام، وتبدأ فى الاختفاء تدريجيا وببطء خلال أسبوع.

وطالبت نقابة الأطباء وسائل الإعلام بعدم التهويل والتخويف من المرض، والذى جعل الكثير من العائلات تمتنع عن إرسال أبنائها إلى المدارس خوفا من انتقال العدوى إليهم، مؤكدة أن المرض ليس بالخطورة التى تبثها وسائل الإعلام.