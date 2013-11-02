عدم ارتداء الجوارب يساعد على ظهور "الكالو"

قال الدكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى وجراحة الأوعية الدموية، عندما يتعرض الجلد للضغط والاحتكاك، فإنه يحاول حماية نفسه بتكوين طبقات سميكة وصلبة، ويتكون ما يسمى بالكالو أو التقرنات والتى تشكل مصدراً للإزعاج بسبب ما تسببه من الألم.

وأوضح أنه للتخلص من الكالو أو التقرنات فإن أبسط الحلول يتمثل بالتخلص من مصدر الاحتكاك أو الضغط مما يجعلها تختفى.

وأشار مطر إلى أن أهم مصادر الاحتكاك والضغط هى ارتداء حذاء ضيق أو الأحذية ذات الكعب العالى، التى تضغط على بعض أجزاء القدم، كذلك عندما يكون الحذاء واسعا جدا فإن القدم تنزلق بداخله لتحتك بالحذاء، وتصبح المشكلة أسوأ فى حالة وجود تشوهات فى القدم مما يزيد من الاحتكاك والضغط، كذلك فإن ارتداء الأحذية والصنادل بدون جوارب يمكن أن يؤدى إلى احتكاك القدم بها كذلك ارتداء جوارب غير مناسبة.

ونصح مطر بتجنب الأسباب التى تؤدى إلى ظهورها مشيرا إلى أن هذه هى أولى خطوات الوقاية، وذلك بارتداء أحذية مناسبة واستخدام ضمادات لحماية المناطق المعرضة للاحتكاك والضغط، ويمكن إزالة الجلد السميك فى عيادة القدم السكرى ويمكن استخدام بعض الكريمات الملطفة بعد التخلص من الجلود الكثيفة بالقدم لمنع تكرار الإصابة.

كما حذر من استخدام مزيلات الكالو والتقرنات التى تحتوى على حامض السالسيليك الذى يمكن أن يهيج الجلد السليم، مما يؤدى إلى الإصابة

> بالتهابات وخاصة مرضى السكرى، كما أن نقع اليدين أو القدمين فى الماء الساخن يسهل إزالة الجلد السميك، مع استخدام المبرد لإزالة الجلد السميك

> وفرك الجلد السميك أثناء أو بعد الاستحمام بليفة خشنة.

كما أنه لا يجب قص أو استعمال الشفرة لإزالة الكالو أو التقرنات لأن ذلك يسبب

> عدوى التهابية، مع ضرورة المحافظة على رطوبة ونعومة بشرة اليدين والقدمين باستخدام

> كريم مرطب.

ونبه على ارتداء حذاء وجوارب مريحة وذات مقاس مناسب للقدمين، واختيار الجوارب المصنوعة من القطن.