مصدر عسكري روسي: الطراد «فارياج» يزور ميناء الإسكندرية قريبا

أفاد مصدرعسكري روسي، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي بقيادة الطراد «فارياج» ستقوم قريبا بزيارة عمل لميناء الإسكندرية المصري.

«فارياج» عبر بنجاح قناة السويس، وانضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط ليقوم قريبا بزيارة غير رسمية لميناء الإسكندرية، حيث تستكمل احتياطاته وتتاح فرصة لراحة طاقمه. ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن المصدر قوله إن الطرادعبر بنجاح قناة السويس، وانضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط ليقوم قريبا بزيارة غير رسمية لميناء الإسكندرية، حيث تستكمل احتياطاته وتتاح فرصة لراحة طاقمه.

وأضاف المصدر أن الطراد «فارياج» سيترأس التشكيل العملياتي الدائم لسلاح البحرية

الروسية في البحر المتوسط بعد أن يحل محل طراد «موسكو» التابع لأسطول البحر الأسود

الروسي، مؤكدا أن الطراد الروسي يحمل على متنه وحدات لمشاة البحرية، بالإضافة

إلى عدد من مروحيات «كا 27» القادرة على تدمير الغواصات وتنفيذ عمليات مكافحة

القراصنة.

يذكر أن الطراد «فارياج» هو النسخة الثالثة لمشروع 1164 «أتلانت»، وأطلق حلف الناتو

عليه لقب «قاتل حاملات الطائرات»، ويزود الطراد بـ 16 منصة لاطلاق الصواريخ من

منظومة «فولكان» المضادة للسفن، حيث يبلغ مدى إطلاق الصواريخ 700 كيلومتر.