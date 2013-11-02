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مصدر عسكري روسي: الطراد «فارياج» يزور ميناء الإسكندرية قريبا

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مصدر عسكري روسي: الطراد «فارياج» يزور ميناء الإسكندرية قريبا مصدر عسكري روسي: الطراد «فارياج» يزور ميناء الإسكندرية قريبا

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السبت 02 نوفمبر 2013 19:52

أفاد مصدرعسكري روسي، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي بقيادة الطراد «فارياج» ستقوم قريبا بزيارة عمل لميناء الإسكندرية المصري.ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن المصدر قوله إن الطراد «فارياج» عبر بنجاح قناة السويس، وانضم إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في البحر المتوسط ليقوم قريبا بزيارة غير رسمية لميناء الإسكندرية، حيث تستكمل احتياطاته وتتاح فرصة لراحة طاقمه.وأضاف المصدر أن الطراد «فارياج» سيترأس التشكيل العملياتي الدائم لسلاح البحرية الروسية في البحر المتوسط بعد أن يحل محل طراد «موسكو» التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، مؤكدا أن الطراد الروسي يحمل على متنه وحدات لمشاة البحرية، بالإضافة إلى عدد من مروحيات «كا 27» القادرة على تدمير الغواصات وتنفيذ عمليات مكافحة القراصنة.يذكر أن الطراد «فارياج» هو النسخة الثالثة لمشروع 1164 «أتلانت»، وأطلق حلف الناتو عليه لقب «قاتل حاملات الطائرات»، ويزود الطراد بـ 16 منصة لاطلاق الصواريخ من منظومة «فولكان» المضادة للسفن، حيث يبلغ مدى إطلاق الصواريخ 700 كيلومتر. 

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