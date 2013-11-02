أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

غدا.."نغم إف إم" بشكل جديد بقيادة "الغندور" و"الفخراني"

Google+ Print
غدا.."نغم إف إم" بشكل جديد بقيادة "الغندور" و"الفخراني" غدا.."نغم إف إم" بشكل جديد بقيادة "الغندور" و"الفخراني"

كتب : محمد عبدالجليل السبت 02-11-2013 15:49

تنطلق غدًا الأحد إذاعة "نغم إف إم" في شكلها الجديد، بعد عملية تطوير كبيرة في البرامج، وانضمام مجموعة جديدة من الإعلاميين لأسرتها، تلبية لرغبات الجمهور، وبما يضمن منافسة الإعلام الحكومي، للخاص، على المستويين التجاري والإعلامي.

يقول وليد رمضان، رئيس "راديو "، إن تطوير "نغم إف إم"، وإطلاقها مجرد بداية لعملية تطوير كبيرة، ينوي القيام بها في إذاعات الشبكة من حيث الشكل والمحتوى، وأنه يضع نصب عينيه دائمًا، حلم إعادة مجد الإذاعة المصرية الحكومية العملاقة لما كانت عليه.

يذكر أنه سينضم للإذاعة، الكابتن خالد الغندور لتقديم برنامج رياضي يومي، والكاتب والإعلامي يسري الفخراني والذي سيقدم برنامج يومي بعنوان بكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط