غدا.."نغم إف إم" بشكل جديد بقيادة "الغندور" و"الفخراني"

كتب : محمد عبدالجليل السبت 02-11-2013 15:49

تنطلق غدًا الأحد إذاعة "نغم إف إم" في شكلها الجديد، بعد عملية تطوير كبيرة في البرامج، وانضمام مجموعة جديدة من الإعلاميين لأسرتها، تلبية لرغبات الجمهور، وبما يضمن منافسة الإعلام الحكومي، للخاص، على المستويين التجاري والإعلامي.

يقول وليد رمضان، رئيس شبكة "راديو مصر"، إن تطوير "نغم إف إم"، وإطلاقها مجرد بداية لعملية تطوير كبيرة، ينوي القيام بها في إذاعات الشبكة من حيث الشكل والمحتوى، وأنه يضع نصب عينيه دائمًا، حلم إعادة مجد الإذاعة المصرية الحكومية العملاقة لما كانت عليه.

يذكر أنه سينضم للإذاعة، الكابتن خالد الغندور لتقديم برنامج رياضي يومي، والكاتب والإعلامي يسري الفخراني والذي سيقدم برنامج يومي بعنوان بكرة.