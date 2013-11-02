صباحى: "الإخوان" تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن خارطة المستقبل اختيار التيار الشعبى والمصريين، قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدًا إصرار الشعب على الانتهاء من إكمال تنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف زعيم التيار الشعبى: "جماعة الإخوان كل يوم تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع، والآن تمتلك المناوشات وليس التأثير".

وأضاف "صباحى" خلال حواره عبر فضائية "أم بى سى مصر"، اليوم السبت، أن هناك موقفًا موحدًا يجمع الشعب ومؤسسات دولته، وعلى رأسها القوات المسلحة، معتقدًا أن خصم الدولة هى جماعة كانت فى الحكم وعجزت عن إدارة الدولة فأسقطها الشعب.