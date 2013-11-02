أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صباحى: "الإخوان" تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع

Google+ Print
صباحى: "الإخوان" تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع صباحى: "الإخوان" تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن خارطة المستقبل اختيار التيار الشعبى والمصريين، قبل ثورة 30 يونيو، مؤكدًا إصرار الشعب على الانتهاء من إكمال تنفيذ خارطة الطريق.

وأضاف زعيم التيار الشعبى: "جماعة الإخوان كل يوم تزداد ضعفًا وانعزالاً عن المجتمع، والآن تمتلك المناوشات وليس التأثير".

وأضاف "صباحى" خلال حواره عبر فضائية "أم بى سى "، اليوم السبت، أن هناك موقفًا موحدًا يجمع الشعب ومؤسسات دولته، وعلى رأسها القوات المسلحة، معتقدًا أن خصم الدولة هى جماعة كانت فى الحكم وعجزت عن إدارة الدولة فأسقطها الشعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط