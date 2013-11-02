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غانا تحذر بواتنج: خوض مباراة مصر أو الغياب عن المونديال

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غانا تحذر بواتنج: خوض مباراة مصر أو الغياب عن المونديال غانا تحذر بواتنج: خوض مباراة مصر أو الغياب عن المونديال

وجه ياو بواتنج جيان عضو مجلس إدارة الاتحاد الغاني تحذيرا للاعب وسط شالكة كيفن برنس بواتنج ينذره فيه بعدم الاعتذار عن مباراة الإياب أمام وإلا سيغيب عن كأس العالم 2014.

وكان الغاني قد اقترب بشدة من الوصول لكأس العالم بعد أن تغلب على مصر 6-1 في مباراة الذهاب والتي غاب عنها بواتنج للإصابة بعد عودته من الاعتزال الدولي المؤقت.

وقال بواتنج جيان لإذاعة (مترو اف ام) "ليس هناك لاعب ينقطع عن التصفيات ثم يشارك في البطولة، هو مجهود تراكمي ولذلك لو ظل بواتنج في الاعتذار عن اللعب لغانا أعتقد أنه سيكون خارج المونديال".

وأضاف "لقد فعلنا أفضل ما لدينا نعم وبواتنج قريبي ولكن حقيقة الأمر أنه لو ظل يتصرف بهذا الشكل واعتذر عن تمثيل منتخب غانا فمن الأفضل له أن يعتبر نفسه خارج المونديال".

وكان بواتنج قد اعتذر عن خوض مباريات المنتخب الغاني منذ عامين قبل أن يعود مؤخرا ليؤكد أنه جاهز لتمثيل غانا إلا أن الإصابة حرمته من مواجهة مصر الأولى.

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