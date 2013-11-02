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وضع حجر أساس أكبر مصنع لتدوير القمامة فى الشرق الأوسط بكفرالشيخ

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وضع حجر أساس أكبر مصنع لتدوير القمامة فى الشرق الأوسط بكفرالشيخ وضع حجر أساس أكبر مصنع لتدوير القمامة فى الشرق الأوسط بكفرالشيخ

وضع د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، يرافقه المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ ، اليوم السبت، حجر أساس أكبر مصنع لتدوير القمامة فى الشرق الأوسط.

وقال أبوحديد إن المصنع يقوم بتدوير 500 ألف طن قمامة يوميا، ويعد من أحدث مصانع تدوير القمامة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجهة المنفذة للمشروع هى القوات المسلحة وتم استلام الأرض لبدء الإنشاءات عليها للقضاء على مشكلة القمامة فى محافظة كفر الشيخ ، كما تم مراعاة أن يكون المصنع خارج الكتلة السكنية، حيث يبعد عن مدينة كفرالشيخ 5 كيلومترات منعا لتلوث الهواء .

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