بالصور| "شباب بتحب مصر" تحتفل بعيد السلام بالتعاون مع محافظة الجيزة و"تنشيط السياحة"

كتب : سارة سعيد منذ 50 دقيقة

احتفلت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، أول أمس، بعيد توحيد القطرين "عيد السلام"، بالتعاون مع محافظة الجيزة وتحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، بمنطقة أهرامات الجيزة والقرية الفرعونية.

وصرّح أحمد فتحي، رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، بأن هذه الفاعلية تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تنشيط السياحة، كذلك لدعوة الجميع إلى السلام والتوحد، فمصر بحاجة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتقارب حتى تستعيد البلاد قوتها واقتصادها.

واستقبل رئيس حي الهرم مندوباً عن المحافظ، الذي رحّب بالمشاركين في الفاعلية، ونقل تحية وترحيب الدكتور علي عبدالرحمن لحماسهم على تنشيط السياحة، وأثنى رئيس الحي على دور المؤسسة، وناشد جميع المصريين للعمل على تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أضاف هشام سمير، عضو المؤسسة بالسويس، أن المشاركين انتقلوا إلى القرية الفرعونية لاستكمال باقي فقرات اليوم، والتي تضمنت زيارة عبر التاريخ داخل القرية في جولة نيلية، تعرف فيها المشاركون على بعض ملوك مصر والصناعات والزراعة والموسيقى لدى المصريين القدماء.

يذكر أنه شارك في هذه الفاعلية العديد من الشخصيات العامة وشباب الثورة، والمفكرين والمهتمين بالتاريخ المصري ورئيس جالية الكونغو بالقاهرة، وأعضاء مؤسسة "شباب بتحب مصر".