عودة أسر قبطية تركت العريش بعد عزل "مرسي" إلى منازلها

كتب : محمد مقلد منذ 44 دقيقة

أكد مصدر كنسي بشمال سيناء، أن 13 أسرة قبطية من سكان مدينة العريش، والذين هجروا منازلهم عقب خلع الرئيس السابق محمد مرسي، خوفًا من استهدافهم، عادوا خلال الساعات القليلة الماضية؛ لمنازلهم مرة أخرى، بعد أن أطمأنوا لعودة الأمن بالمحافظة بنسبة كبيرة، بفضل الحملات الأمنية الناجحة خلال الأيام الأخيرة لقوات الجيش والشرطة.

وتابع المصدر، أنه تم إصدار قرار من أسقف محافظة شمال سيناء، بإعادة فتح الكنائس الثلاثة التي تم إغلاقها بالعريش، عقب مقتل 3 من الأقباط فى حوادث متفرقة، ووصول تهديدات بتفجير الكنائس واستهداف الأقباط، من قبل الجماعات الإرهابية، التي هددت الأقباط بالمحافظة من خلال رسائل تهديدية صريحة.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش والشرطة عززت من تواجدها أمام الكنائس بالعريش عقب قرار إعادة فتحها، من أجل تأمينها ضد أي محاولات لاستهدافها، ولا سيما في أوقات الصلاة، وأكد المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عودة جميع الأقباط الذين هجروا المحافظة، عقب عزل الرئيس السابق.