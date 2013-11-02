أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

طلاب معهد فني التمريض بكفر الشيخ يحتجون أمام المحافظة لعدم قبولهم بالجامعة

Google+ Print
طلاب معهد فني التمريض بكفر الشيخ يحتجون أمام المحافظة لعدم قبولهم بالجامعة طلاب معهد فني التمريض بكفر الشيخ يحتجون أمام المحافظة لعدم قبولهم بالجامعة

كتب : كرم القرشي منذ 41 دقيقة

تظاهر ظهر اليوم السبت، المئات من طلاب معهد فني التمريض بمدينة كفر الشيخ، ﻻعتراضهم على قرار عدم قبولهم بكليات المريض.

وقال حسام عكاشة، طالب بمعهد فني تمريض بكفر الشيخ، إنه صدر قرار من وزيرة الصحة بعدم تأهيل طلبة المعاهد لدخول كليات التمريض بالجامعات المصرية، ما يؤدى ﻹهدار حقوق الطلاب.

أضافت أية صلاح أحمد، حاصلة على معهد تمريض، أنه تم طردنا من جامعة طنطا من شهرين بالرغم من وجود بطاقة ترشيخ تؤكد وجودنا في جامعة طنطا، مضيفة أن عميدة الكلية أنكرت وجودنا بالكلية، رغم قبولها دفعات من نيجيريا وماليزيا لدخول الجامعة، ودفعنا 100 جنيه لمقابلتها الشخصية التي لم تتم.

وأكد طلاب المعهد أنهم حرمونا من أي كلية على مستوى الجمهورية بعد خمس سنوات من الدراسة، حسب قول ثريا سمير، طالبة بمعهد تمريض كفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة