طلاب معهد فني التمريض بكفر الشيخ يحتجون أمام المحافظة لعدم قبولهم بالجامعة

كتب : كرم القرشي منذ 41 دقيقة

تظاهر ظهر اليوم السبت، المئات من طلاب معهد فني التمريض بمدينة كفر الشيخ، ﻻعتراضهم على قرار عدم قبولهم بكليات المريض.

وقال حسام عكاشة، طالب بمعهد فني تمريض بكفر الشيخ، إنه صدر قرار من وزيرة الصحة بعدم تأهيل طلبة المعاهد لدخول كليات التمريض بالجامعات المصرية، ما يؤدى ﻹهدار حقوق الطلاب.

أضافت أية صلاح أحمد، حاصلة على معهد تمريض، أنه تم طردنا من جامعة طنطا من شهرين بالرغم من وجود بطاقة ترشيخ تؤكد وجودنا في جامعة طنطا، مضيفة أن عميدة الكلية أنكرت وجودنا بالكلية، رغم قبولها دفعات من نيجيريا وماليزيا لدخول الجامعة، ودفعنا 100 جنيه لمقابلتها الشخصية التي لم تتم.

وأكد طلاب المعهد أنهم حرمونا من أي كلية على مستوى الجمهورية بعد خمس سنوات من الدراسة، حسب قول ثريا سمير، طالبة بمعهد تمريض كفر الشيخ.