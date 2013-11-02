39 سفينة تعبر قناة السويس في قافلتين

كتب : إنجي هيبة منذ 5 دقائق

عبر المجري الملاحي لقناة السويس عن يوم السبت، 39 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 1,889,397 ألف طن، صرّح بذلك طارق حسنين، المتحدث الرسمي بهيئة قناة السويس.

وأشار إلى عبور 22 سفينة ضمن قافلة الشمال بإجمالي حمولات بلغت 1,033,748 ألف طن، فيما عبرت 17 سفينة ضمن قافلة الجنوب بإجمالي حمولات بلغت 855,649 ألف طن.

وتصدّرت MSC TERESA سفينة الحاويات البنمية قافلة الشمال بإجمالي حمولات بلغت 158,093 ألف طن، والقادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية، وعبرت في المقابل GRACE BARLERIA ناقلة الغاز الطبيعي، والتابعة لباهاما ضمن قافلة الجنوب بإجمالي حمولات بلغت 103,967 ألف طن والقادمة من الإمارات ومتجهة إلى الجزائر.