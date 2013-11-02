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حبس عاطل في طنطا بحوزته أسلحة نارية و60 لفافة بانجو 4 أيام

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حبس عاطل في طنطا بحوزته أسلحة نارية و60 لفافة بانجو 4 أيام حبس عاطل في طنطا بحوزته أسلحة نارية و60 لفافة بانجو 4 أيام

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 2 دقيقة

قرر المحامي العام للنيابات شرق طنطا حبس عاطل سبق طلبه وضبطه في عدة قضايا جنائية 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية غير مرخصة و60 لفافة بانجو بقصد حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها بمدينة المحلة الكبرى.

كان اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء السباعي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن العقيد هيثم عطا، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، ومعاونه المقدم محمد صقر، رئيس مباحث القسم، وقوة من الشرطة السرية المرافقة له من ضبط هاني عبد الجليل (30 عامًا، عاطل، له معلومات - متنوع وسبق اتهامه في 3 قضايا سرقة - مشاجرة، مقيم بمنطقة أبودراع بدائرة قسم ثان) والمطلوب ضبطه في القضية (رقم 11910 جنايات القسم لسنة 2013م) وبحوزته "بندقية آلي" وذخائر نارية غير مرخصة و10 كيلو بانجو معبأه داخل 60 لفافة.

وبسؤال المتهم اعترف بذلك وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم وأمرت بقرارها السابق.

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