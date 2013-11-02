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الكتلة الشعبية بالمنوفية تدين وقف "البرنامج".. وتؤكد: القرار قضاء على مكتسبات ثورة 30 يونيو

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الكتلة الشعبية بالمنوفية تدين وقف "البرنامج".. وتؤكد: القرار قضاء على مكتسبات ثورة 30 يونيو الكتلة الشعبية بالمنوفية تدين وقف "البرنامج".. وتؤكد: القرار قضاء على مكتسبات ثورة 30 يونيو

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 36 دقيقة

أصدرت الكتلة الشعبية بالمنوفية، بيانًا تدين من خلاله وقف إذاعة برنامج الإعلامي باسم يوسف "البرنامج"، مؤكدة أن ما قامت به مجموعة قنوات الـ"cbc" من وقف للبرنامج يعد تراجعًا فجًا عن حرية التعبير والرأي ويتعرض لمكتسبات ثورة يناير، على حسب البيان.

وأضاف محمد حسني، منسق الكتلة بمركز الباجور، أن ما حدث هدية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للقضاء على مكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأكد منسق الكتلة، أن القنوات الإعلامية عادت لتدار بتعليمات من الجهات الأمنية، وذلك عن طريق عرض المحتوى الإعلامي الذي تقدمه أولًا على الجهات الأمنية وأخذ الموافقة عليه لكي يذاع.

وطالبت الكتلة، بضرورة وجود رد واضح وصريح من الجهات الأمنية عن رأيها فيما يقدمه الإعلامي باسم يوسف.

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