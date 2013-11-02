الحقيقة الكاملة لوقف "البرنامج".. غادة عبدالرازق وراء طرد "باسم يوسف" من "سي بي سي".. زوج الفنانة استغل علاقته" بـ"الأمين" لوقف العرض.. والقناة تزعم مخالفة المحتوى للاتفاق

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر إعلامية أن الفنانة غادة عبدالرازق تقف وراء وقف برنامج "البرنامج" لباسم يوسف على قناة "سي بي سي".

وأوضحت المصادر أن محمد فودة زوج غادة، استغل علاقته برجل الأعمال محمد الأمين مالك قنوان "سي بي سي" للتأثير عليه لوقف البرنامج؛ خاصة بعد الانتقادات التى طالت زوجته في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لـ"البرنامج"، حيث عرض "باسم يوسف" مقطع فيديو يسخر فيه من تأييد "غادة" للفريق أول عبدالفتاح السيسي" وزير الدفاع.

ويتردّد أنّ محمد فودة زوج غادة غضب بشدة من الحلقة، حتى أنّ محبّي "غادة" طالبوا عبر حسابها على “تويتر” بتدخل زوجها الذي يعمل مشرفاً في قناة cbc، للتدخل لدي إدارة القناة لطرد باسم يوسف.

"غادة "ردت على متابعيها على تويتر" بأنّ إدارة القناة غير راضية عن الحلقة، وأنها أصدرت بياناً أكّدت فيه على رفضها لما جاء في الحلقة الماضية.

وتردد عقب إذاعة الحلقة الأولي، نية غادة للتقدّم ببلاغ ضد باسم يوسف تتهمه بالإساءة إلى الجيش، مؤكّدةً أنّها لم تغضب لأنّه سخر منها في البرنامج بل غضبت بشدة من إساءته إلى الجيش.

وأعربت غادة عبد الرازق، عن فرحتها بوقف برنامج «البرنامج» ، وقالت في تغريدة على «تويتر»: «يلا في 60.... قناة سبيس تون مستنياك يا خفيف الظل».

كان مجلس إدارة قنوات «سي بي سي» قرر إيقاف برنامج «البرنامج»، للإعلامي باسم يوسف، لحين حل المشكلات الفنية والإدارية الخاصة بالبرنامج.

وأضافت القناة، في بيان لها: «فوجئنا بأن محتوى الحلقة الخاص بحلقة اليوم من برنامج "البرنامج" مخالف لما جاء فى البيان السابق»، وتابع: «مجلس إدارة (سي بي سي) يؤكد أن مخالفات حلقات اليوم تشير إلى إصرار منتج ومقدم البرنامج على مخالفة ما تم الاتفاق عليه».

يذكر أنّ باسم يوسف عرض مقطعاً لغادة وهي تتحدث عن السيسي خلال استضافتها في برنامج “أنا والعسل” مع نيشان، كما سخر من “الباروكة” التي وضعتها خلال الحلقة، مما دفع غادة إلى مهاجمته عبر “تويتر”

شبكةعيونالإخبارية

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