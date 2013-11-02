تحويل حاج مصري إلى مستشفى الحميات للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا"

كتب : حسن حسين منذ 41 دقيقة

حولت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي راكبا مصريا إلى مستشفى الحميات بالعباسية، لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان ما إذا كان مصابا بفيروس "كورونا" من عدمه.

وكان طاقم الضيافة بطائرة مصر للطيران القادمة من جدة على الرحلة رقم 642، أبلغ سلطات الحجر الصحي بالمطار بوجود حاج مصري من محافظة الإسماعلية على الطائرة مصاب بارتفاع شديد في درجة الحرارة.

وتوجه أطباء الحجر الصحي إلى الطائرة فور هبوطها، وبتوقيع الكشف الطبي على الحاج تبين إصابته بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان باللوز، ما استدعى تحويله لمستشفى الحميات بالعباسية لإجراء الفحوصات اللازمة، في ضوء الحرص على عدم تسلل الفيروس إلى مصر.

وقال الدكتور الدواهري العشماوي مدير الحجر الصحي بالمطار، إن إجراء تحويل الحاج لمستشفى الحميات طبيعي، ولا يعني أنه مصاب بالفيروس.