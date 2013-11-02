عاجل .. السيسى يأمر الـ CBC باعادة بث برنامج باسم يوسف

في خطوة غير متوقعة أكد نشطــاء على الفيس بوك ان القوات المسلحة اصدرت بيانا في الصباح الباكر اليوم الموافق 2 نوفمبر تعرب فيه عن غضبها البالغ من موقف الس بي سي من وقف برنامج باسم يوسف لمجرد خطــأ لم يكن ليكرره و هذا لا يعني ان القناة تلغي له البرنامج مما ادى الي غضب الشارع المصري و العالم العربي و هذا يذهب بنا الى الوراء و لم يقدم لنا شيئا

فيما اكدت القوات المسلحة ان الفريق السيسي غير مستاء بتاتا مما قاله باسم في البرنامج فهو دائما يعبر عن وجهة نظره و وجهة نظر الكثيرين من مؤيدينه .



فيما حثت القوات المسلحة ادارة قناة سي بي سي على اعادة برنامج باسم يوسف باسرع و قت لانه قرار غير صائب و يعبر عن دولة صغيرة كابته لحرية الرأي و التعبير و هذا يتنافى مع ثورة 30 يونيو و 25 ينــاير التي خرجت تنادي ب" عيش حرية عدالة اجتماعية "



فيما اضافت" لن نحرم الشعب من الإبتسامة حتي لو كنا سندفع ثمنها و نحن تعاهدنا على حماية الشعب امام الله و لم نضر به أبدا " .

شبكةعيونالإخبارية

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