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عاجل .. السيسى يأمر الـ CBC باعادة بث برنامج باسم يوسف

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عاجل .. السيسى يأمر الـ CBC باعادة بث برنامج باسم يوسف عاجل .. السيسى يأمر الـ CBC باعادة بث برنامج باسم يوسف

في خطوة غير متوقعة أكد نشطــاء على الفيس بوك ان القوات المسلحة اصدرت بيانا في الصباح الباكر اليوم الموافق 2 نوفمبر تعرب فيه عن غضبها البالغ من موقف الس بي سي من وقف برنامج باسم يوسف لمجرد خطــأ لم يكن ليكرره و هذا لا يعني ان القناة تلغي له البرنامج مما ادى الي غضب الشارع المصري و العالم العربي و هذا يذهب بنا الى الوراء و لم يقدم لنا شيئا

فيما اكدت القوات المسلحة ان الفريق غير مستاء بتاتا مما قاله باسم في البرنامج فهو دائما يعبر عن وجهة نظره و وجهة نظر الكثيرين من مؤيدينه .

فيما حثت القوات المسلحة ادارة قناة سي بي سي على اعادة برنامج باسم يوسف باسرع و قت لانه قرار غير صائب و يعبر عن دولة صغيرة كابته لحرية الرأي و التعبير و هذا يتنافى مع ثورة 30 يونيو و 25 ينــاير التي خرجت تنادي ب" عيش حرية عدالة اجتماعية "

فيما اضافت" لن نحرم الشعب من الإبتسامة حتي لو كنا سندفع ثمنها و نحن تعاهدنا على حماية الشعب امام الله و لم نضر به أبدا " .

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