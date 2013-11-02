الكبدة والكلاوى تمثلان خطورة كبيرة على مرضى النقرس

دائما ما يحتار مرضى النقرس فى نوعية الطعام الذى يجب أن يتناولوه، حيث تعتبر التغذية المناسبة عاملا مساعدا فى العلاج الدوائى للنقرس.

وقدم دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل بعض النصائح لمريض النقرس، حيث يمكن تقسيم المواد الغذائية إلى ثلاث مجموعات تبعا لمحتواها من مركبات البيورين المصدر الرئيسى لحامض اليوريك المتسبب فى مرض النقرس.

المجموعة الأولى من الأغذية:

> تحتوى على البيورين بنسبة عالية، وتضم هذه الأغذية

> الأعضاء الداخلية لحيوانات اللحوم، مثل الكبد والمخ، والكلاوى، والبنكرياس "حلويات الخروف والماشية السردين، والأنشوجة، عيش الغراب، واللحوم المفرومة المعروضة للبيع تجاريا". وهذه الأغذية ضارة على مريض النقرس، لذلك يفضل التقليل من تناولها إلى أقل درجة ممكنة، حيث تزيد نسبته فيها عن 150مجم لكل 100 جرام من الغذاء.

المجموعة الثانية من الأغذية:

تحتوى على البيورين ولكن بنسبة أقل من المجموعة الأولى، حيث تصل نسبته فيها بين 50 مجم إلى 150 مجم لكل 100 جرام من الغذاء، وتضم اللحوم، الدواجن، والأسماك، وسمك الثعبان، والأغذية البحرية بصفة عامة ومنها القشريات مثل: الكابوريا والبقول الجافة مثل: العدس والبسلة وغيرهما من الخضراوات السبانخ.

ونصح مريض النقرس بالاعتدال فى تناول هذه الأغذية، على ألا يتم تناول نوعيات كثيرة منها فى نفس الوجبة الغذائية الواحدة.

المجموعة الثالثة من الأغذية:

> فقيرة فى محتواها من البيورين الذى يقل عن 15 مجم لكل 100 جرام منها، فيمكن اعتبارها أغذية جيدة لمريض النقرس، وهذه الأغذية لا يمثل تناولها أى مصدر خطورة صحية على مريض النقرس، وتضم الخبز والحبوب ومنتجاتها والزبد والدهون والزيوت والجبن، البيض، اللبن والمكسرات بأنواعها المختلفة والكافيار وبطارخ السمك

> والفواكه، والخضراوات- ماعدا السابق ذكره منها، مثل السبانخ.

وأوضح أن الأغذية البروتينية فى الجسم تقوم بتوفير النيتروجين اللازم لنواة مركبات البيورين، التى ينتج عنها حمض اليوريك، الذى يتسبب ارتفاعه فى الإصابة بالنقرس، لذلك نصح بعدم الإسراف بوجه عام فى تناول البروتينات، حماية لمريض النقرس، من ارتفاع حمض اليوريك فى جسمه.

كما قدم حلمى بعض النصائح الهامة لمريض النقرس، منها الإكثار من السوائل وشرب الماء بكثرة والإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة، وتجنب المقليات والحلويات وسكر الطعام، والابتعاد تماما عن بعض الأطعمة مثل الكبد والكلاوى والقلب والمخ واللحم الأحمر والسردين والأنشوجة والبقوليات مثل "اللوبيا الفول والفاصوليا الجافة والعدس والخميرة".