بحث جديد عن الخلايا الجذعية بجامعة القاهرة

يساهم استخدام الخلايا الجذعية فى علاج العديد من تجاعيد الوجه، بجانب مساعدته فى إعادة نضارة البشرة، كما تقضى تلك الخلايا على العديد من مشاكل الشعر، وقام فريق بحثى بقسم جراحة التجميل بجامعة القاهرة ببحث علمى جديد لاختبار استخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من الأنسجة الدهنية فى علاج آثار الجروح.

قال دكتور وائل غانم استشارى جراحات تجميل الأطفال وإصلاح العيوب الخلقية بجامعة عين شمس، إن البحث يناقش آثار الندبات والجروح التى تؤرق العديد من الأشخاص خصوصا عند وجودها فى عدد من الأماكن الظاهرة كالوجه والرقبة، مما يسبب عاهة مستديمة، ومن ثم تؤدى إلى عدد من الاضطرابات النفسية.

وأكد غانم أن تلك الندبات تكون نتيجة التعرض للحوادث المختلفة وخصوصا حوادث الطرق اليومية أو بعد إجراء العمليات الجراحية، مشيرا إلى أن استخدام تقنية الخلايا الجذعية يكون لعلاج آثار الجروح وقد بدأ استخدامه وتطبيقه فى بعض دول العالم، مثل أمريكا وإنجلترا، لذا فمن المتوقع أن تظهر هذه الدراسة الحالية نتائج مقاربة جدا.

> وأضاف أن البحث الحالى الذى يجريه الفريق المصرى يتبع أدق التفاصيل والتقنيات الحديثة لاستخلاص الخلايا الجذعية فى معمل خاص داخل مستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة.

وأوضح أن عملية استخلاص الخلايا الدهنية بواسطة عملية بسيطة تتم تحت تخدير موضعى، بعدها يتم فصل وتركيز الخلايا الجذعية فى المعمل، وبعد عدة أيام يتم حقن الخلايا الجذعية بدقة فى الندبة ليتم متابعة النتيجة لمدة عدة شهور بعد الحقن، للتأكد من تكون أنسجة جديدة فى الندبة ومن ثم اختفاء أثرها تدريجيا.