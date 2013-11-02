أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تحطم زجاج منازل ومتاجر شمالى الأردن إثر انفجار قذيفة سورية

Google+ Print
تحطم زجاج منازل ومتاجر شمالى الأردن إثر انفجار قذيفة سورية تحطم زجاج منازل ومتاجر شمالى الأردن إثر انفجار قذيفة سورية

قال شهود عيان اليوم السبت، إن قذيفة سورية سقطت على الشريط الحدودى مع الأردن، فى منطقة الرمثا شمالى المملكة، دون أن تتسبب فى وقوع خسائر بشرية، وأضاف الشهود أن دوى الانفجار الذى خلفته القذيفة، أدى لتحطيم زجاج نوافذ بعض المنازل والمتاجر، الأمر الذى تسبب برعب كبير لسكان هذه المنازل.

من جهته، قال مصدر أمنى إن "الاهتزازات التى أصابت المنازل، والمتاجر وتسببت بتحطيم زجاجها، كان بسبب قذيفة كبيرة (لم يعرف نوعها)، انفجرت قرب الحدود الأردنية"، وكان محمد المومنى، وزير الإعلام والناطق باسم ، قال فى أواخر شهر سبتمبر الماضى، إن وزارة الخارجية سلمت مذكرة إلى السفارة السورية فى عمان طالبت فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار سقوط قذائف فى المستقبل.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا تأثرًا بما يجرى هناك، نظرا لطول حدودها معها والذى يزيد على 375 كم، وتسقط بين الفينة والأخرى قذائف سورية على قرى ومناطق أردنية قريبة من الحدود.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة