تحطم زجاج منازل ومتاجر شمالى الأردن إثر انفجار قذيفة سورية

قال شهود عيان اليوم السبت، إن قذيفة سورية سقطت على الشريط الحدودى مع الأردن، فى منطقة الرمثا شمالى المملكة، دون أن تتسبب فى وقوع خسائر بشرية، وأضاف الشهود أن دوى الانفجار الذى خلفته القذيفة، أدى لتحطيم زجاج نوافذ بعض المنازل والمتاجر، الأمر الذى تسبب برعب كبير لسكان هذه المنازل.

من جهته، قال مصدر أمنى إن "الاهتزازات التى أصابت المنازل، والمتاجر وتسببت بتحطيم زجاجها، كان بسبب قذيفة كبيرة (لم يعرف نوعها)، انفجرت قرب الحدود الأردنية"، وكان محمد المومنى، وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، قال فى أواخر شهر سبتمبر الماضى، إن وزارة الخارجية سلمت مذكرة إلى السفارة السورية فى عمان طالبت فيها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع تكرار سقوط قذائف فى المستقبل.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا تأثرًا بما يجرى هناك، نظرا لطول حدودها معها والذى يزيد على 375 كم، وتسقط بين الفينة والأخرى قذائف سورية على قرى ومناطق أردنية قريبة من الحدود.