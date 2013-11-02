مركز دراسات: إسرائيل اعتقلت 325 فلسطينياً خلال الشهر الماضى

أصدر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينى تقريره الشهرى حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الشعب الفلسطينى، وأشار المركز إلى اعتقال 325 مواطنًا فلسطينيًا فى شهر أكتوبر الماضى.

وأشار المركز إلى استشهاد أربعة فلسطينيين فى الفترة ذاتها، وهم: يونس ردايدة (30 عامًا)، ومحمد عاصى (28 عامًا) من محافظة رام الله، وعبد الحفيظ تيّم (76 عامًا) من محافظة قلقيلية، وأحمد طزاعزة (22 عامًا) من محافظة جنين.

وأوضح المركز أن محافظة الخليل نالت النصيب الأكبر من الاعتقالات بواقع 90 حالة اعتقال، بينما كانت محافظة نابلس فى المرتبة الثانية بواقع 43 معتقلًا، محافظة القدس 40 اعتقالًا، تليها محافظة رام الله 33 معتقلًا، و29 فى الداخل الفلسطينى المحتل، وفى محافظة قلقيلية 26معتقلا، فى حين أن محافظة بيت لحم كان فيها 24 معتقلا، وفى محافظة جنين 22، وبلغ عدد الاعتقالات فى محافظة أريحا والأغوار 8 حالات، وفى طولكرم 5، بينما كان فى محافظة طوباس 3 حالات، وفى محافظة سلفيت حالتان فقط أحدهما معاق حركيًا.

وأكد مركز أحرار أن هناك 17 حالة اعتقال لأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر من مناطق مختلفة، فى الضفة الغربية، وأن الاحتلال اعتقل 14 مواطنًا على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية، بينما اعتُقلت امرأتان، واعتقلت قوات الاحتلال 3 صحفيين خلال شهر أكتوبر منهم الصحفى محمود الشنطى، الذى يعمل لدى وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال مدير مركز أحرار "فؤاد الخفش"، إن حملات الاعتقالات التى شنها الاحتلال خلال شهر أكتوبر طالت عددًا من قادة الفصائل الفلسطينية، ونواب المجلس التشريعى وهما النائب نزال رمضان والنائب محمد ماهر.