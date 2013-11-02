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سلمى رشيد أوقفت الفرقة الموسيقية عن العزف ومحمد عساف يستقبل الهدايا

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سلمى رشيد أوقفت الفرقة الموسيقية عن العزف ومحمد عساف يستقبل الهدايا سلمى رشيد أوقفت الفرقة الموسيقية عن العزف ومحمد عساف يستقبل الهدايا

استضافت الليلة الثانية من مهرجان "يا سلام"، على هامش سباق جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، الفنان محمد عساف والفنانة سلمى رشيد، في حفلة أقيمت على كورنيش أبو ظبي، وحضرها نخبة كبيرة من الجمهور.
صعدت سلمى رشيد على المسرح، فاستقبلها الجمهور استقبالاً رائعاً، فقدّمت أغنية "نفس اللي فات" لجورج وسوف، وأغنية "ويله ويله" للفنان راشد الماجد. وعندما قدّمت أغنية "بدّك تيجي حارتنا" لسميرة توفيق، توقّفت الفرقة الموسيقيّة عن العزف، وغنّت سلمى من دون موسيقى، وصاحبها الجمهور مردّداً كلمات الأغنية. بعدها، اعتلى محمد عساف المسرح، وكان ينتظره الجمهور وفي أيديهم "الكوفيّات الفلسطينيّة"، وهم يردّدون: "عساف عساف".
وبعد أوّل أغنية، هتف الجمهور طالباً منه أغنية "الكوفية"، فيما كان عسّاف يتلقى العديد من "الكوفيات"، التي كان الحاضرون يرمونها باتجاهه. وقد قدّم عساف مجموعة كبيرة من أغانيه، منها "يا دنيا عليّ اشهدي".
والمزيد من التفاصيل والحوارات قريباً في مجلة "سيدتي".

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