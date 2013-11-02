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عموري يكشف سر إشارته أمام النصر

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عموري يكشف سر إشارته أمام النصر عموري يكشف سر إشارته أمام النصر

كشف عمر عبد الرحمن نجم العين الإماراتي عن سر إشارته في مباراة فريقه مع النصر بالدوري يوم الخميس الماضي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "البيان" أشار عموري بالصمت إلى ردا على كل من يؤكد أن مستواه تراجع بعد فوز الإماراتي بكأس الخليج.

وتبادل عموري قميصه مع حبيب الفردان لاعب النصر قائلا له "قميص العين لائق عليك ،وتستحق أن تكون عيناويا."

وكانت المباراة قد انتهت بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أسامواه جيان وعمرو عبد الرحمن وفارس جمعة.

يُذكر أن العين حامل اللقب يحتل المركز الرابع برصيد عشر نقاط، بفارق ثماني نقط عن أهلي دبي المتصدر.

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فيديو اليوم السابع

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