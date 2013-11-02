السيسي يصدق على فتح طريق "بورسعيد - إسماعيلية" منعا لوقوع حوادث

كتب : هبة صبيح منذ 6 دقائق

صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على فتح الحارة المغلقة في طريق بورسعيد وحتى القنطرة عدة ساعات يوميا بعد تزايد عدد حوادث الطرق التي شهدها الطريق.

صرح بذلك اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالسيس، وذلك تحقيقا لمطالب أهل بورسعيد في إعادة فتح الطريق.

وأكد المحافظ أنه عرض عليه موقف غلق الطريق لصالح تأمين المجري الملاحي من ناحية بورسعيد.

وأوضح المحافظ خلال المكالمة أن الحوادث الناتجة عن الإغلاق في تزايد مستمر وعرض عليه عدد من المقترحات وصدق القائد العام للقوات المسلحة على أحد المقترحات وهي فتح الطريق من الساعة 6 صباحا حتى 12 ظهرا، ثم يغلق مرة ثانية، ويعاد فتحه من 6 إلى 10 مساءً يوميا، وهذه التوقيتات التي يفتح فيها الطريق هي توقيتات عدم تواجد سفن تعبر القناة من الشمال والجنوب في نطاق مدينة بورسعيد، على أن يتم التنسيق مع الجيش الثاني الميداني وهيئة عمليات القوات المسلحة لبدء تطبيق هذا النظام اعتبارا من اليوم.