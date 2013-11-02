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نائب رئيس "غد الثورة": أعضاء "الخمسين" لا يفهمون النص الدستوري ويتحايلون عليه

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نائب رئيس "غد الثورة": أعضاء "الخمسين" لا يفهمون النص الدستوري ويتحايلون عليه نائب رئيس "غد الثورة": أعضاء "الخمسين" لا يفهمون النص الدستوري ويتحايلون عليه
الدكتور محمد محيي الدين: مدة عمل اللجنة تنتهي اليوم طبقا للإعلان الدستوري.. وعلى الرئيس مدها لأسبوعين إضافيين

كتب : محمود عباس منذ 27 دقيقة

قال الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور عليها إنهاء أعمالها اليوم، طبقا للإعلان الدستوري الذي حدد مدة عملها بشهرين وليس 60 يوما، كما يردد بعض "ترزية القانون وبائعي الهوى السياسي"، بحسب قوله.

وانتقد محيي الدين بشدة في تصريحات صحفية اليوم، أعضاء لجنة الخمسين، الذين "يظن بعضهم أن في الوقت متسع، وأن الإعلان الدستوري لعبة يمكن التحايل عليها، وأن وضع السياسي والأمني يحتمل تضييع الوقت وإطالة المرحلة الانتقالية دون مبرر موضوعي"، متعجبا من تعديل الدستور عن طريق أشخاص "لا يفهمون النص الدستوري ولا يريدون احترامه، بل ويتحايلون عليه بمنتهى الاستفزاز".

وطالب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بإصدار إعلان دستوري يمد أجل عمل اللجنة لأسبوعين فقط، إنهاء لهذه الأزمة، التي سيترتب عليها حل اللجنة إذا تم عرض الأمر على مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح محيي الدين أن المواعيد المنصوص عليها في الدساتير لا يمكن أن تكون تنظيمية فقط، وإلا فإن علينا أن نقبل أن يحكم الرئيس قدر ما يشاء، وكذلك البرلمان المنتخب، دون النظر إلى المواعيد والمدد التي حددها الدستور.

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