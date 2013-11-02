الشخص الأعسر أكثر عرضة للتعرض لمشكلات نفسية كـ"الفصام"

كتب : أ ش أ منذ 52 دقيقة

كشفت الأبحاث الحديثة النقاب عن أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أغلبهم عسر، هم أكثر معاناة من اضطرابات نفسية واعتلال المزاج وحالات اكتئاب، حيث يتم تشخيص 11% من الأشخاص العسر يعانون من اضطرابات مزاجية إلى جانب 40% يعانون من انفصام الشخصية، وهو مايعرف "بالفصام".

وأوضح الباحثون في معرض أبحاثهم، التي نشرت في مجلة "ساج" الطبية، أن النتائج تظهر ارتفاع حالات الإصابة بمرض الفصام، لافتين النظر إلى أن الشخص الأعسر يصبح في كثير من الأحيان الأكثرعرضة للعديد من الاضطرابات النفسية، مثل الفصام واضطرابات فصامي عاطفي بالمقارنة مع المرضى، الذين يلتمسون العلاج لأعراض المزاج، مثل الاكتئاب أواإضطراب ثنائي القطب.

كان الباحثون قد فحصوا 107 مريضا في عيادة الطب النفسي العام في المجتمعات الحضرية ذات الدخل المنخفض، وهو نسبة المرضى العسر.

وقد وجدت الأبحاث أن الاشخاص العسر كانوا أكثر إصابة بمرض الفصام بالمقارنة بالأشخاص الطبيعيين، في الوقت الذي يشكل فيه البيض النسبة الأعلى من الإصابة بالمقارنة بالسود.