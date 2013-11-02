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مدرب أورلاندو يخشى أبو تريكة وسليمان

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مدرب أورلاندو يخشى أبو تريكة وسليمان مدرب أورلاندو يخشى أبو تريكة وسليمان

يخشى روجير دي سا المدير الفني لفريق أورلانو بايرتس، ثنائي الأهلي محمد أبو تريكة ووليد سليمان قبل المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال دي سا في المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش المواجهة "مواجهة النهائي تختلف عن مواجهة دور المجموعات، والسبب هو اختلاف الدوافع."

وتابع دي سا "علينا احترام خبرة الأهلي الذي سيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب، والحذر من لاعبيه خاصة أبو تريكة ووليد سليمان."

ويحل المارد الأحمر ضيفا على بطل جنوب إفريقيا السبت في الثامنة والنصف مساء، على أن تقام مواجهة الإياب في العاشر من نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الفريقين تقابلا من قبل في دور المجموعات انتهت مباراة القاهرة بفوز أورلاندو 3-0 ومباراة جوهانسبرج بالتعادل السلبي.

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