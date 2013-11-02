الأهلي: جاهزون للمواجهة

بات الأهلي يعلم جيدا كل نقاط ضعف وقوة أورلاندو بايرتس قبل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقا، وفقا لما يؤكده أحمد أيوب مدرب عام الفريق.

وقال أيوب لموقع ناديه الرسمي "درسنا المنافس جيدا، وأصبحنا على علم بكل نقاط قوته وضعفه، ونعمل بجدية على حسم النهائي لصالحنا."

وأضاف أيوب "جاهزون للمواجهة، في انتظار فقط أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة، وأن ينفذ اللاعبون كافة التعليمات."

ويحل المارد الأحمر ضيفا على بطل جنوب إفريقيا في الثامنة والنصف من مساء السبت، على أن تقام مباراة الإياب في العاشر من نوفمبر على ملعب المقاولون العرب.

ويسعى الأهلي للعودة من جوهانسبرج بنتيجة إيجابية تساعده في مواجهة الإياب خلال سعيه للفوز باللقب الثامن.