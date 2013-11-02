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محافظ الإسكندرية: مليار جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحي متوقفة منذ 2006

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محافظ الإسكندرية: مليار جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحي متوقفة منذ 2006 محافظ الإسكندرية: مليار جنيه لاستكمال مشروعات صرف صحي متوقفة منذ 2006

كتب : حازم الوكيل السبت 02-11-2013 12:30

أعلن اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، استكمال مشروع الصرف الصحي بالعامرية، الذي يُطلق عليه "المشروع الألماني" ويخدم 600 ألف نسمة بطاقة 100 ألف متر مربع يوميا بتكلفة 700 مليون جنيه، المتوقف منذ عام 2006، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي بمنطقة كينج مريوط بتكلفة 300 مليون جنيه، وينتهي العمل به في نفس موعد انتهاء مشروع العامرية، لتصل التكلفة الإجمالية إلى مليار جنيه.

وأجرى المحافظ بعد تفقده الموقع أمس، اتصالاته بالمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان؛ للاتفاق معه على استكمال المشروع المتوقف، وتم الاتفاق على استكمال الأعمال والانتهاء منها في 30 يونيو من العام المقبل، وعلى الفور اجتمع مهدي بالقائمين على المشروع وأصدر تعليماته بضرورة الانتهاء منه، باعتباره مشروعا قوميا، ومتابعة الأداء أولا بأول.

كما اجتمع مهدي باللواء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي، ومسؤولي الصرف بالمحافظة؛ للوقوف على خطة تنفيذ مشروعات الصرف بالمدينة وما تم إنجازه منها، والاستعداد لموسم الشتاء، وبحث أبرز المعوقات التي تحول دون إتمام تنفيذ بعض المشروعات، مشددا على العمل على إزالة هذه المعوقات فورا، والانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت، مع وضع جدول زمني للانتهاء منها، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه بعض المحطات بما قد يعوق عملها بكفاءة.

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