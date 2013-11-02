طرح 3 مشروعات للاستثمار السياحي العالمي بالقناطر باستثمارات 250 مليون جنيه

كتب : حسن صالح منذ 41 دقيقة

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أنه تقرر عقد مؤتمر موسع للمستثمرين، كبرى شركات السياحية العالمية الأربعاء المقبل بمدينة القناطر الخيرية لطرح مشروعات سياحية جديدة للاستثمار السياحي العالمي بالمدينة، ضمن خطة وضع القناطر على خريطة السياحة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن كافة الشركات العالمية تمت دعوتها للاستثمار في القناطر الخيرية، لافتا إلى أن هناك شرطا هاما، وهو الحفاظ على الشكل التراثي للقناطر الخيرية في جميع المنشآت الجديدة.

وأوضح المحافظ، أن المؤتمر، يتضمن طرح 3 مشروعات سياحية جديدة للاستثمار السياحي العالمي باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، أمام المستثمرين بالداخل والخارج بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

وأشار إلى أن المشروعات، هي طرح شاليهات قرية مرجانة أمام المستثمرين الراغبين لإعادة تأهيلها وإنشائها من جديد استغلالا لموقعها الفريد على النيل، أما المشروع الثاني يتمثل في إقامة فندق على النيل على أرض محلج القناطر الأثري مع الحفاظ على قيمته الأثرية، بالاتفاق مع وزارتي السياحة والآثار، ويتضمن المشروع الثالث تعظيم الاستفادة من النقل النهري وإقامة ماربنا لليخوت ومسابقات عالمية لسباقات المراكب الشراعية واليخوت.

أشار المحافظ أن لجنة من وزارة السياحة زارت القناطر الخيرية، مؤخرا وأعدت تقريرا مفصلا حول المشروعات المطروحة وخطة تطوير المدينة، موضحا أن المحافظة تسلمت من وزارة السياحة، سلمت أول دراسة لمخطط التنمية السياحية بالقناطر الخيرية لإستثمار موارد ومقومات المدينة في ضوء التراث التاريخي والعمراني والطبيعي، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل تطوير منطقة الحدائق.