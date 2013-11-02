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"الإداري" يرفض دعوى منع إبراهيم عيسى من الظهور في وسائل الإعلام

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"الإداري" يرفض دعوى منع إبراهيم عيسى من الظهور في وسائل الإعلام "الإداري" يرفض دعوى منع إبراهيم عيسى من الظهور في وسائل الإعلام

كتب : محمد العمدة منذ 2 دقيقة

رفضت اليوم الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من المحامين، لمنع إبراهيم عيسى من الظهور في وسائل الإعلام، ووقف وإلغاء برنامجه "هنا القاهرة"، الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس".

وحملت الدعوى رقم 18387 لسنة 67 قضائية، واختصمت وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة قناة "القاهرة والناس" بصفتهم، وإبراهيم عيسى مقدم البرنامج.

وقالت الدعوي إن عيسى "دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والجمل والتعبيرات التي تنافي قيم وعادات وتقاليد المجتمع، وتثير الفتنة وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، وتتضمن تطاولا على الأفراد والرموز والمؤسسات، بما يشكل إهدارا لما يغرسه المدعون وغيرهم الملايين في نفوس أبنائهم من قيم وفضائل وأدب".

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