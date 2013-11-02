إحالة وكيل"التضامن"بالجيزة للمحاكمة فى"التلاعب بتعيين القيادات"

وافق المستشار عنانى عبد العزيز عنانى, رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة التضامن بالجيزة, ومدير عام الشئون القانونية, ومدير الرقابة والمتابعة للمحاكمة، لاتهامهم بالتلاعب فى تعيينات الوظائف القيادية بالمديرية، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية.

أكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق, مدير فرع الدعوى التأديبية، أن ( هالة .م) مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة وكيل وزارة، أصدرت أمر إدارى بتشكيل لجنة المقابلات لشغل وظائف مديرى الإدارات بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة, بدون رقم وخلو تشكيل اللجنة من مديرى الشئون القانونية, وشئون العاملين، وقررت إلغاء الأعمال المتعلقة بإعلان شغل وظائف مديرى الإدارات, وما ترتب عليه من أعمال لجنة المقابلات دون مبرر قانونى.

وتبين أن المتهمة لم تتبع الإجراءات القانونية حيال اختيارات مديرى الإدارات التابعة للمديرية, بصفتها رئيس للجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون.

وجاء بأوراق القضية أن (رمضان .ا), مدير عام الشئون القانونية, أنه لم يتبع الإجراءات القانونية حيال اختيار مديرى الإدارات، وأكدت النيابة الإدارية أن (شريف .م ) مدير إدارة الرقابة والمتابعة، قام بالإخلال بمهام وظيفته, لإعداده الامر الإدارى الخاص بتشكيل لجنة المقابلات للمتقدمين, لشغل الوظائف القيادية رغم عدم اختصاصه بذلك.