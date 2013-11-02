خبراء الأرصاد: غدا.. الطقس لطيف شمالا بالنهار وبارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد إلى بعض محافظات شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وخاصة على خليج السويس.

وبالنسبة للبحر المتوسط معتدل، مع ارتفاع الموج فيه بين متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

> القاهرة 18 – 26، الإسكندرية 20 – 25، مطروح 16 – 25، بورسعيد 19 – 25، دمياط 21 – 25، بلطيم 21 – 24، الإسماعيلية 18 – 26، السويس 19 – 27، العريش 15 – 26، نخل 13 – 25، طابا 10 – 24، الطور 18 – 27، مرسى علم 20 – 29، الغردقة 20 – 30، شرم الشيخ 21 – 31، رفح 16 – 27، كاترين 9 – 20، سيوة 11 – 26، المنيا 16 – 27، الفيوم 16 – 27، رأس سدر 17 – 26، أبو سمبل 18 – 31، وسط الدلتا 18 – 26، أسيوط 14 – 28، سوهاج 15 – 28، الأقصر 17 – 30، أسوان 18 – 31، شلاتين 20 – 30، حلايب 21 – 27، الوادى الجديد 19 – 29، قنا 17 – 30، نويبع 21 – 27، السلوم 16 – 25.