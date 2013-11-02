عادل لبيب: 160 عربة قلاب ولوادر لرفع قمامة محافظتى القاهرة والجيزة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم استلام 160 عربية قلاب ولوادر من وزارة البيئة، مصنعة بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربى، للمساعدة فى رفع القمامة من الشوارع والأحياء، منها 70 عربية ولودر لمحافظة الجيزة، و90 بالقاهرة.

وأضاف لبيب، خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة، أنه جارى افتتاح وإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة العاجلة نظرا لاحتياج الصعيد لهذه المحطات، وأيضا تغطية الترع والمصارف، موضحا أن النظافة ستشهد اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ الخطة العاجلة المتفق عليها مع مجلس الوزراء والقوات المسلحة، والتى تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 9 أشهر، مشيرا إلى أن الخطة العاجلة تشمل تغيرات سريعة يشعر بها المواطن، منها رصف طرق وإنارة وإعادة تأهيل الطرق، ورفع القمامة، وتزيين الشوارع، فى جميع أنحاء الجمهورية وتم تكليف المحافظين بذلك.