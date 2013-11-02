أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عادل لبيب: 160 عربة قلاب ولوادر لرفع قمامة محافظتى القاهرة والجيزة

Google+ Print
عادل لبيب: 160 عربة قلاب ولوادر لرفع قمامة محافظتى القاهرة والجيزة عادل لبيب: 160 عربة قلاب ولوادر لرفع قمامة محافظتى القاهرة والجيزة

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه تم استلام 160 عربية قلاب ولوادر من وزارة البيئة، مصنعة بالهيئة العربية للتصنيع ومصانع الإنتاج الحربى، للمساعدة فى رفع القمامة من الشوارع والأحياء، منها 70 عربية ولودر لمحافظة الجيزة، و90 بالقاهرة.

وأضاف لبيب، خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الوزارة، أنه جارى افتتاح وإنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة العاجلة نظرا لاحتياج الصعيد لهذه المحطات، وأيضا تغطية الترع والمصارف، موضحا أن النظافة ستشهد اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ الخطة العاجلة المتفق عليها مع مجلس الوزراء والقوات المسلحة، والتى تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 9 أشهر، مشيرا إلى أن الخطة العاجلة تشمل تغيرات سريعة يشعر بها المواطن، منها رصف طرق وإنارة وإعادة تأهيل الطرق، ورفع القمامة، وتزيين الشوارع، فى جميع أنحاء الجمهورية وتم تكليف المحافظين بذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365