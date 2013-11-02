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طلاب "حاسبات عين شمس" يحاولون منع العميد من دخول مبنى الكلية

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طلاب "حاسبات عين شمس" يحاولون منع العميد من دخول مبنى الكلية طلاب "حاسبات عين شمس" يحاولون منع العميد من دخول مبنى الكلية

منع طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عميد الكلية من دخول مبنى الكلية، وذلك عقب خروجه من مبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران، حيث هاجم الطلاب العميد احتجاجا على فصل ثلاثة من زملائهم إثر أحداث العنف الأخيرة التى وقعت فى الجامعة.

وكان العميد متوجها من أمام مبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران متجها إلى كلية الحاسبات والمعلومات برفقة عدد من أفراد الأمن إلا أن الطلاب لاحقوه بهتافات "رشدى بيه يا رشدى بيه فصلت زمايلنا ليه".

وتجمع عدد من الطلاب المحتجين أمام باب الكلية وحاولوا منع دخول العميد إلى الكلية والتحدث معه بشأن فصل زملائهم، إلا أن أفراد الأمن تدخلوا وتمكنوا من إدخال العميد المبنى، فيما يواصل الطلاب تظاهرهم أمام الكلية.

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مصر 365