محاكمة الخلية الإخوانية فى الإمارات 5 نوفمبر

كتب : أكرم سامى السبت 02-11-2013 10:06

قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير على العشيرى: إن المحكمة الإماراتية ستبدأ محاكمة 14 من المصريين المحتجزين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، هذا الأسبوع، وبالتحديد فى 5 نوفمبر الحالى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهالى المتهمين وكّلوا أحد المحامين للدفاع عنهم، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحامى والسفارة المصرية فى أبوظبى، لحضور جلسة المحاكمة. وشدد «العشيرى» على أن السفارة تقف بجوار جميع المصريين دون النظر لانتماءاتهم السياسية وهذا حقهم على الدولة. وأشار إلى توافر اتصال دائم مع ذوى المعتقلين فى القضية، والتنسيق معهم بشأن الدفاع عنهم من قِبل المحامى الذى جرى توكيله.