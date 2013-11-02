أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

محاكمة الخلية الإخوانية فى الإمارات 5 نوفمبر

Google+ Print
محاكمة الخلية الإخوانية فى الإمارات 5 نوفمبر محاكمة الخلية الإخوانية فى الإمارات 5 نوفمبر

كتب : أكرم سامى السبت 02-11-2013 10:06

قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير على العشيرى: إن المحكمة الإماراتية ستبدأ محاكمة 14 من المصريين المحتجزين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، هذا الأسبوع، وبالتحديد فى 5 نوفمبر الحالى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أهالى المتهمين وكّلوا أحد المحامين للدفاع عنهم، وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين المحامى والسفارة المصرية فى أبوظبى، لحضور جلسة المحاكمة. وشدد «العشيرى» على أن السفارة تقف بجوار جميع المصريين دون النظر لانتماءاتهم السياسية وهذا حقهم على الدولة. وأشار إلى توافر اتصال دائم مع ذوى المعتقلين فى القضية، والتنسيق معهم بشأن الدفاع عنهم من قِبل المحامى الذى جرى توكيله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة