هكذا تحوَّلت Heidi Klum إلى عجوز مسنَّة

عندما نسمع اسم عارضة الأزياء الأستراليَّة Heidi Klum نتذكَّر جمالها وأناقتها التي عُرفت عنها دائماً.

من جهة أخرى، عُرفت العارضة الشَّهيرة بعشقها للتنكُّر والظُّهور بلوكات غريبة ومجنونة في أعياد الهالوين، وفي هذا العام صدمتنا Heidi باللوك الغريب الذي ظهرت به، فالعجوز التي ترونها في الصُّور أعلاه ما هي إلا عارضتنا الجميلة.

اهتمت Heidi بكلِّ تفاصيل اللوك التنكريّ حتى أنَّها رسمت التَّجاعيد والعروق البارزة على ساقيها، وحنت ظهرها أثناء المشي.

شاهدي كيف تحوَّلت Heidi Klum إلى عجوز مسنَّة في حفل الهالوين.