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من هي الممثلة المصرية التي تجيد اختيار أزيائها؟

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من هي الممثلة المصرية التي تجيد اختيار أزيائها؟ من هي الممثلة المصرية التي تجيد اختيار أزيائها؟

باتت إطلالات النجمات المصريّات لا تخلو من المفاجآت والتشويق. فلكل واحدة منهن ذوقاً فريداً في اختيار أزيائها، وكأنها تريد أن تنافس زميلاتها على الأناقة وجرأة الاختيار. وفي جولة على إطلالات بعض النجمات اللواتي اشتهرن بإطلالاتهن اللافتة وأذواقهن المميّز، نستعرض أمامك بعض الصور، شاهديها وأخبرينا من برأيك صاحبة الذوق الأفضل؟

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سيدتي