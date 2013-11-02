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"الاتصالات" تبحث تسعير خدمات " واتس آب" و"فايبر "و"بى بى إم"

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"الاتصالات" تبحث تسعير خدمات " واتس آب" و"فايبر "و"بى بى إم" "الاتصالات" تبحث تسعير خدمات " واتس آب" و"فايبر "و"بى بى إم"

أكدت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يبحث تنظيم وتسعير خدمات الاتصالات المجانية OTT، مثل "واتس آب وفايبر وبى بى إم"، بالإضافة إلى "يوتيوب" وغيرها من الخدمات، والتى أصبحت مشكلة عالمية لشركات الموبايل.

أوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخدمات المجانية تمر عبر شبكات الموبايل، وتنهكها دون عائد مادى لمشغلى الخدمة، ما يؤثر على جودة الخدمات، حيث ينفق المشغلون المليارات سنويا لتحديث وتطوير شبكاتهم.
> وذكر أن "الجهاز يبحث إمكانية تسعير هذه الخدمات، حتى وإن كان بسعر رمزى، حيث تحتاج الشركات إلى تحديث شبكاتها حتى تتمكن من استيعاب الاستخدامات الكثيفة لهذه الخدمات، وأيضا حتى لا تؤثر على جودة الخدمة والتى تأثرت كثيرا مؤخرا، لاسيما أنه أيضا قد تم فتح خدمات التراسل "بى بى إم" مؤخرا على الهواتف التى تعمل بنظام التشغيل "أندرويد" بعدما كانت تقتصر على هواتف بلاكبيرى.

ويصل عدد شرائح وخطوط المحمول المستخدمة بمصر إلى نحو 97 مليونا بنسبة انتشار بلغت 115%، كما يصل عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 13.5 مليون مشترك، بحسب مؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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