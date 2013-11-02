دراسة: ثلث الأمريكيين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع

كتب : أ.ش.أ منذ 58 دقيقة

أظهرت دراسة طبية معاناة مايقرب من ثلث الأمريكيين من البالغين من ضغط دم مرتفع، حيث حذرت الدراسة من انتشار مرض العصر بات واضحا بين البالغين بدءً من عمر الثامنة عشرة لتصل نسبة الإصابة إلى 29% خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2012، بالمقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2010.

وكشف "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"، أن معدل انتشار ضغط الدم المرتفع مماثل بين الرجال والنساء على حد سواء، موضحا أن النسبة الأعلى كانت بين البالغين من السود غير اللاتينيين لتصل إلى حوالى 42%، لترتفع كلما تقدموا في العمر لتصبح الأعلى بين كبار السن.

وأشارت البيانات إلى أنه من بين البالغين، الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع، هناك مايقرب من 83% كانوا على علم بإصابتهم بالمرض، بينما انتظم نحو 76% في تناول العقاقيرالمعالجة في الوقت الذي نعم فيه 52% من المرضى باستقرار حالتهم المرضية.