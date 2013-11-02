شائعات الزواج تلاحق إليسا وجديدها الزواج من ثري

بعد شائعة ارتباطها بالشاب الفرنسي أليكس الذي كانت قد نشرت أكثر من صورة لها معه خلال عرض أزياء المصمم العالمي إيلي صعب، تردّد أنّ إليسا قرّرت أن تدخل القفص الذهبي، من خلال إعلان خطوبتها على رجل أعمال ثري جداً ومعروف جداً ويكبرها بعامين، وتردّد أنه حضر على متن طائرته الخاصة إلى لبنان أكثر من مرة، وزار منزل والدتها في بلدة "دير الأحمر" وتعرّف عليها وأكل من طبخها.

ويتردّد أن الفنانة مترددة في قرارها ولكنها تفكر في موضوع الارتباط بشكل جدي، بعد أن وجدت في رجل الأعمال كل المواصفات التي تتمناها في الرجل.

فهل تكون الشائعة هذه المرة صحيحة وتدخل إليسا القفص الذهبي؟

من جهة ثانية، قامت إليسا بنشر صورة لها وهي تقبل وائل كفوري على حسابها الخاص على "إنستغرام"، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل بعض المتابعين، الذين رأوا في قبلة إليسا لوائل اهتماماً مبالغاً به.

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