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بعد أن طلب يدها Kanye West و kim kardashian إلى المحاكم

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بعد أن طلب يدها Kanye West و kim kardashian إلى المحاكم بعد أن طلب يدها Kanye West و kim kardashian إلى المحاكم

قرر النجمان الأمريكيان، kim kardashian و Kanye West ، مقاضاة أحد مؤسّسي موقع "يوتيوب" Chad Hurley ، لإقدامه على تسريب ، ينقل اللحظة التي تقدّم فيها المغني لطلب يد حبيبته للزواج.
West وkardashian ، يعتبران أنّ بعض الأحداث الخاصة، ومن بينها خطوبتهما في ملعب "بيسبول" بسان فرانسيسكو، مؤخّراً، يجب أن تبقى خاصّة، ولذا قررا مقاضاة Hurley ، الذي يزعم أنه الشخص الذي سرب تلك اللحظة الشديدة الرومانسية والخصوصية في حياة النجمين، حسب ما أفاد موقع "TMZ".
وأكد النجمان من جانبهما أن Hurley هو من وضع الفيديو على موقعه الجديد "ميكسبيت".
وقد ذكر إيريك جورج، محامي النجمين، في الدعوى التي قدّمها، أن George Eric الذي شارك في تأسيس "يوتيوب" باع الفيديو إلى "غوغل" مقابل 1.65 مليار دولار، مؤكداً أن George Eric، لم يكن مدعواً إلى خطوبة النجمين، لكنهما سمحا له بالبقاء بعد اتفاق يجبره على الالتزام بسريّة الحدث وخصوصيّته.

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