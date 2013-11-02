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حلقة باهتة من "The winners is" رغم حضور حسين الجسمي

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حلقة باهتة من "The winners is" رغم حضور حسين الجسمي حلقة باهتة من "The winners is" رغم حضور حسين الجسمي

لم يتمكن برنامج "The winners is " من أن يفرض نفسه كبرنامج جماهيري، بالرغم من كل الإمكانات المادية التي ترصد له واعتماده أسلوب المفاجآت، كما حصل في حلقة الأمس عندما تمّ لم شمل مشترك بعائلته بعد 23 سنة، وأيضاً من خلال حرص القيمين عليه استضافة نجوم الصف الأول في العالم العربي. فبعد إليسا وأصالة وأحلام وشيرين عبد الوهاب والشاب خالد، ترأس النجم الاماراتي حسين الجسمي لجنة التحكيم في حلقة الأمس، مفتتحا إياها بأغنية "ابشرك" قبل ان ينتقل الى المكان المخصص كرئيس للجنة المؤلفة من 100 شخص من اهل الاختصاص في الفن والموسيقى والصوت كما يعرف عنهم البرنامج.
حسين الجسمي الذي يتمتع بحس فني مرهف وجه انتقاداته إلى المشتركين، سلباً وإيجابا، بطريقة راقية ولائقة وغنى بعد انتهاء المرحلة الثانية أغنية "امي"، إلا أنه اختار التصويت في المرحلة الثالثة للمشترك جوزف فدعوس بعد ان انحصرت المنافسة بينه وبين ماريان زيادة، مع العلم أن الأول تقدم للمشاركة في البرنامج للحصول على مبلغ نصف مليون دولار لكي يجمع والديه في منزل واحد، بينما تقدمت الثانية إلى المسابقة، لكي تحقق حلمها بتأسيس شركة اعلانات.
نهاية البرنامج كانت صادمة لماريان، لأنها فضلت الانسحاب لمصلحة جوزف، والحصول على مبلغ 10 الاف دولار، قبل ان تعلم أن تصويت اللجنة صب في مصلحتها بـ56 صوتاً مقابل 45 صوتا لـ جوزف، وبانسحاب ماريان، يكون جوزيف فدعوس هو الذي تأهل للمرحلة النهائية من البرنامج.

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