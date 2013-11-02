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ماذا تقول فكرت نجمة "الأوراق المتساقطة" عن غيابها عن الشاشة؟

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ماذا تقول فكرت نجمة "الأوراق المتساقطة" عن غيابها عن الشاشة؟ ماذا تقول فكرت نجمة "الأوراق المتساقطة" عن غيابها عن الشاشة؟

في تصريح صحفي مثير اعترفت الممثلة التركية بينو يلديريم لار الشهيرة بفكرت في مسلسل "الأوراق المتساقطة"، أنّ غيابها الطويل عن الشاشة لا يقلقها بتاتاً، وأن عدم ظهورها في عمل فنّي لعام أو لأكثر لا يعني نهاية العالم بالنسبة لها، بل هي تستمتع خلال هذه الفترة بإجازة رائعة مع عائلتها وأصدقائها.
يذكر أنّ فكرت المقلّة في عملها الفني مقارنة بزميلاتها، تألقت في المواسم الثلاثة من مسلسل "نساء حائرات" إلى جانب سونجول أودين وجيداء دوفنجي.

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