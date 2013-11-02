الفنانون أعضاء لجان تحكيم البرامج في ميزان الربح والخسارة

استطاعت برامج اكتشاف المواهب الفنية التي ما تزال تعرض على شاشات التلفزة أن تكشف لنا إلى جانب مهمتها الرئيسية اكتشاف الأصوات الجميلة، من كان من الفنانين الذين شاركوا في لجان التحكيم المستفيد الأكبر، واستطاع أن يكسب شهرة زيادة إلى شهرته السابقة، ومن من الفنانين الذين بقوا على حالهم ولم يكسبوا في حضورهم في لجنة التحكيم شيئاً. وبناءً على هذا التصنيف سنعرض أسماء الفنانين الذين كانوا وما زالوا المستفيدين من مشاركتهم في لجان التحكيم على أن نعرض ايضاً أسماء الفنانين الذين بقوا على حالهم.

برنامج Arab Idol

-الفنان راغب علامة المستفيد الأكبر من مشاركته في لجنة "Arab Idol" حيث كانت أسهمه الفنية قبل البرنامج منخفضة بعض الشيء. ومشاركته كانت بمثابة إعادة حياته الفنية إلى الأضواء وأعادت له شهرته في سنوات التسعينات. واستطاع راغب علامة بذكائه الفني أن يستفيد ويجيّر هذه الإطلالات الأسبوعية لصالحه وأن يمدّ جسور تواصل فني في الدول العربية من جديد. وفتح لنفسه مسارح فنية جديدة له في العالم العربي كمسارح حفلات في أربيل وبعض المناطق في المغرب العربي. وأعاد لنفسه شهرته في السعودية.

حضوره الجذاب في اللجنة وحنكته في الحوار أعطى لجنة التحكيم قيمة معنوية وثقلاً في الحضور. وقد استفاد راغب من شجاره الأسبوعي مع الفنانة أحلام أن يلفت إليه الجمهور العربي. فحضور أحلام القوي عكس وبطريقة غير مباشرة عليه شهرة أخرى.

-الفنانة أحلام أيضاً المستفيد الأكبر. فهي كانت نجمة الخليج الأولى قبل "Arab Idol". وأصبحت نجمة العالم العربي. البرنامج غيّر في أحلام الكثير خاصة في الدورة الثانية للبرنامج حيث خسرت أحلام من وزنها وأصبحت النجمة الأكثر أناقة. وأصبحت محط اهتمام الفنانين والجمهور العربي. وقد فتح البرنامج لها أفاقاً فنية أوسع حيث بدأت أحلام تفكر ملياً باختيار أغاني باللهجة المصرية وغنت باللهجة المغربية بعد مشاركتها في مهرجان الموازين. وأصبحت هدفاً للمهرجانات العربية حتى مصر التي إستعصت على العديد من الفنانين أصبح الجمهور المصري يهتم ويحب أحلام. والجمهور اللبناني أيضاً أصبحت أحلام محط اهتمامه ومعظمهم تعاطفوا معها خلال مشاجراتها مع راغب علامة. حضور أحلام القوي في لجنة التحكيم أعطى قوة وزخماً للبرنامج. وأصبحت أسبوعياً حديث الناس خاصة الساحتين اللبنانية والمصرية. وعدم حضور أحلام في البرنامج، قد يخسر البرنامج نسبة حضور واهتماماً من الجمهور العربي. وهي من أعضاء اللجنة الذين من الصعب الإستغناء عنها أو استبدالها.

-الموزع حسن الشافعي شخصية موسيقية غير معروفة. برنامج "Arab Idol" كشف عن شخصيته وأضاف له شهرة وعرّف الجمهور على هويته. حضوره كان محبّباً واستبدال حسن الشافعي بشخصية موسيقية ثانية لا يؤثر سلباً على البرنامج. فحضوره لم يضف بقدر ما أضاف إليه البرنامج.

-الفنانة نانسي عجرم حضورها لم يؤثر ولم تتأثر هي أيضاً. بقيت نانسي هي نفسها قبل وبعد البرنامج. غير أنها عكست صورة الفنانة الرقيقة التي من المبكر لها المشاركة في لجنة التحكيم. وشكّلت فقط حمامة سلام بين أحلام وراغب. واستبدالها لا يؤثّر سلباً على البرنامج.

برنامج The Voice

شاركة الفنان عاصي الحلاني في برنامج The Voice كشفت عن شخصيته المرحة. وقد زادت قاعدته الجماهيرية في المغرب بعدما فاز المغربي محمد بوريكي من فريقه. وقد عكس عاصي بحضوره صورة الفنان الذي تجتمع من حوله محبة الفنانين. وعكس أيضاً محبته وعطاءه الصادق للمشتركين.

-مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب وسط ثلاثة فنانين أضافت للبرنامج طراوة ونعومة. وقد تعرّف عليها الجمهور عن قرب ولمس خفة دمها وتواضعها. وقد استطاعت شيرين أن تؤكد جماهيريتها في المغرب بعد أن كانت رسّختها في عدد كبير من الدول العربية.

- شخصية الفنان صابر الرباعي كانت مجهولة بالنسبة للمشاهد العربي. فحضوره وخفة دمه جعلاه أكثر قرباً من المشاهد. واستطاع صابر بحضوره المحبب وثقافته الفنية أن يكسب قاعدة جماهيرية في الخليج العربي، بعدما كان جمهوره مقتصراً على الساحة المصرية والمغرب العربي.

-حضور الفنان كاظم الساهر اللائق والمحترم أعطى قيمة معنوية ورفع من مستوى البرنامج. لم يضف البرنامج لكاظم سوى إفساح المجال للمشاهد للإستماع له وهو يتكلم، لأن كاظم بالنسبة للمشاهد العربي نادراً ما يتكلم. وقد أفسح البرنامج أيضاً مساحة لزملائه الفنانين للتعرف إليه عن قرب. وقد بدا كاظم رغم خجله الواضح أنه يتمتع بخفة دم كان يظهرها من حين لآخر.

برنامج Arabs Got Talent

-كشف حضور الفنانة نجوى كرم في البرنامج عن شخصيتها التي تتميز بخفة دم وسرعة بديهة وتعاطفها مع المشتركين. لكن البرنامج لم يزد إلى رصيد حفلاتها شيئاً. فحفلاتها قبل البرنامج وبعده هي نفسها.

-كسب علي جابر شهرة واسعة وكان المستفيد الأكبر. وقد تعرف المشاهد على شخصيته المثقفة والملمّة بكافة الفنون.

-شكّل البرنامج بالنسبة للفنان ناصر القصبي المشهور على صعيد الساحة الخليجية من خلال مسلسله الكوميدي "طاش ما طاش" إطلالة على الجمهور العربي الذي لا معرفة سابقة به. فتحولت شهرته من محيط خليجي إلى محيط عربي. وكشف للجمهور العربي عن شخصيته المحببة. وأصبح معروفاً على صعيد الجمهور المصري والمغربي واللبناني.

-الفنان أحمد حلمي من بداية البرنامج غيّر في المعادلة وبدا إضافة بخفة دمه. فشهرته العربية ستسجل نسبة حضور عالية للبرنامج، بعدما كانت نسبته أقل في المراحل الماضية.

برنامج X Factor

عدم نجاح البرنامج انعكس سلباً على أعضاء اللجنة كافة: إليسا، حسين الجسمي، وائل كفوري وكارول سماحة، وسبّب ضرراً إعلامياً في سجلهم. ورغم شهرة نجوم أعضاء اللجنة لم يستطيعوا رفع مستوى البرنامج بل العكس، استطاع البرنامج التأثير سلباً عليهم. لكن رغم ذلك استفاد أعضاء اللجنة من المردود المادي.

في النهاية هذه البرامج كانت للبعض من الفنانين مكسباً ماديا في ظل توقف الحفلات الفنية والمهرجانات بسبب الظروف الأمنية السيئة.

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