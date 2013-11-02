أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Rihanna من أقبح 10 مشاهير في العالم

Google+ Print
Rihanna من أقبح 10 مشاهير في العالم Rihanna من أقبح 10 مشاهير في العالم

هي العائلة المالكة البريطانية لكنّ هذا لا يعني أنّها العائلة التي لا تخطىء. فالعكس هو...

توقعنا منذ فترة انفصال المغنية الأمريكية Miley Cyrus عن خطيبها الأسترالي Liam Hemswor...

ضجّت وسائل الإعلام في وقت سابق من هذا العام بخبر نقل "Paris"، ابنة ملك البوب الأمريكي...

تصل أفكار المشاهير إلى حدّ الغرابة والجنون في كل الأمور، من دون أن نستثني منها التقدّ...

تتصدرالمغنية العالمية Madonna عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد أن ك...

قد يشكّل الوزن الزائد هاجساً عند بعض النجوم، وعند البعض الآخر ميزة، لا سيما أنّ البدن...

تتمتع كل نجمة في بوليوود بشريحة كبيرة من المعجبين. لكن المنافسة بينهن تصل إلى حدّ الش...

يواكبنا بعض النجوم بأدق تفاصيل حياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يرى بعض آخ...

يرى البعض أنّ الرسم على الجسد هو فنّ. لكنّ فن الأوشام يتحوّل في بعض الأحيان إلى كارثة...

عندما نلفظ كلمة "هوليوود"، نتخيّل الأضواء والشهرة، ونتذكّر النجمات والنجوم الذين هم ف...

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي